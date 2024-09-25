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Afganistan'da Bulaşıcı Hastalık Alarmı: 500'den Fazla Vaka

Pervan vilayetinde 500 kişi nedeni bilinmeyen bir hastalığa yakalandı, 2 can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:33
Afganistan'da Bulaşıcı Hastalık Alarmı: 500'den Fazla Vaka

Afganistan'da Bulaşıcı Hastalık Endişesi

Afganistan'ın Pervan vilayetinde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir bulaşıcı hastalık 500'den fazla kişiyi etkiledi. Bu hastalık sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Pervan Valiliği'nden Açıklama

TOLO News'e açıklamalarda bulunan Pervan Valilik Sözcüsü Hikmetullah Şemim, son 4 gün içinde çok sayıda vatandaşın "sebebi bilinmeyen bir salgın hastalık" tanısıyla hastaneye başvurduğunu aktardı. Şemim, özellikle Pervan'ın Şinvari ilçesinde vaka sayısında ciddi bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

Hastalık Belirtileri

Şemim, hastalığın belirtileri arasında genel halsizlik, el ve kollarda yoğun ağrı, ağır ishal ve yüksek ateş gibi semptomların bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yeni tür bir bulaşıcı hastalık tanımı yaparak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yerel sağlık yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek için acil önlemler almayı planlarken, halkın sağlık uyarılarına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

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