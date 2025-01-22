Afganistan'da Çin Vatandaşı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Afganistan'da Çinli Vatandaşa Saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar vilayeti'nde bir Çin vatandaşı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

TOLO News'ın haberine göre, dün gece Tahar'ın Daşt-e Kale ilçesinde, tercümanı ile birlikte seyahat eden Li isimli Çin vatandaşı, henüz belirlenemeyen bir bölgeye doğru ilerlerken saldırıya uğradı.

Saldırının Detayları ve Soruşturma

Emniyet yetkilileri, saldırıda Li'nin hayatını kaybettiğini, tercümanının ise zarar görmediğini bildirdi. Saldırganların kimliği henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Öte yandan, bu saldırıyı henüz üstlenen herhangi bir grup bulunmamaktadır. Afganistan'daki güvenlik durumu, 15 Ağustos 2021’deki yönetim değişikliğinden bu yana tartışmalı bir hal almıştır.

Çin'in Afganistan İlişkileri

Çin, Afganistan'daki altyapı ve maden projelerine olan ilgisini arttırmış ve ülkede pek çok Çinli şirket kurulmuştur. Kabil'de ise 2022 Aralık ayında, Çinlilerin işlettiği bir otel DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen bir saldırıya hedef olmuştu. Bu olayda da çok sayıda patlama meydana gelmişti.