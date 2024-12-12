DOLAR
34,89 -0,06%
EURO
36,76 -0,42%
ALTIN
3.007,51 1,28%
BITCOIN
3.539.185,59 -0,14%

Afganistan'da DEAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Bakan Vekili Hakkani'nin Cenazesi Defnedildi

Afganistan'da DEAŞ'ın intihar saldırısında hayatını kaybeden Halilurrahman Hakkani'nın cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:44
Afganistan'da DEAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Bakan Vekili Hakkani'nin Cenazesi Defnedildi

Hakkani'nin Cenazesi Gerçekleşti

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği intihar saldırısında yaşamını yitiren geçici hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin cenazesi, memleketi Paktiya vilayetinin Gerda Serai ilçesinde, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Cenaze törenine Hakkani'nin yeğenleri, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ve kardeşi Enes Hakkani ile Başbakan Yardımcısı Abdul Kabir ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki katıldı. Ancak Afganistan yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund törende yer almadı.

İntihar Saldırısını DEAŞ Üstlendi

Hakkani, dün öğleden sonra Bakanlık binasında gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen DEAŞ, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Hakkani, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinden bu yana öldürülen en yüksek düzeydeki yönetici oldu.

Halilurrahman Hakkani Kimdir?

58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önde gelen siyasi oluşumlarından Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve grubun günümüzdeki lideri Siraceddin Hakkani'nin amcasıdır. Hakkani, 15 Ağustos 2021'de elde edilen güç değişikliğinden sonra Afganistan’ın geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atanmıştı. Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani, Taliban’ın Afganistan’daki yönetimine gelmesinde kritik bir rol oynamıştır. Ayrıca, ABD tarafından terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İHH, Münbiç'te 1000 Aileye Gıda Yardımı Dağıttı
2
Suriye'de İşkence Kurbanı Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
3
Trump: Orta Doğu Sorunları Daha Kolay Çözülür
4
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
5
DEVA Parti'li Ekmen'den Akademisyen Maaşlarına Artış Talebi
6
Hatay'da Anne ve Üç Çocuğu Evde Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya, Türkiye'nin Arabuluculuğuyla İmzalanan Ankara Bildirisi'ni Değerlendirdi

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları