Afganistan'da DEAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Bakan Vekili Hakkani'nin Cenazesi Defnedildi

Hakkani'nin Cenazesi Gerçekleşti

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği intihar saldırısında yaşamını yitiren geçici hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin cenazesi, memleketi Paktiya vilayetinin Gerda Serai ilçesinde, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Cenaze törenine Hakkani'nin yeğenleri, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ve kardeşi Enes Hakkani ile Başbakan Yardımcısı Abdul Kabir ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki katıldı. Ancak Afganistan yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund törende yer almadı.

İntihar Saldırısını DEAŞ Üstlendi

Hakkani, dün öğleden sonra Bakanlık binasında gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen DEAŞ, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Hakkani, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinden bu yana öldürülen en yüksek düzeydeki yönetici oldu.

Halilurrahman Hakkani Kimdir?

58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önde gelen siyasi oluşumlarından Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve grubun günümüzdeki lideri Siraceddin Hakkani'nin amcasıdır. Hakkani, 15 Ağustos 2021'de elde edilen güç değişikliğinden sonra Afganistan’ın geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atanmıştı. Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani, Taliban’ın Afganistan’daki yönetimine gelmesinde kritik bir rol oynamıştır. Ayrıca, ABD tarafından terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.