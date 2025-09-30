Afganistan'da İnternet ve Telekomünikasyon Kesintisi Saatlerdir Sürüyor
Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu bildirildi.
Kesintinin başlangıcı ve yetkililerin sessizliği
Tolo News'in X platformunda paylaştığı habere göre, ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisi dün yerel saatle 17.00 civarında başladı. Afgan yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Erişim durumu ve ulaşıma etkisi
Netblocks internet izleme kuruluşuna göre ülkede internet erişimi tamamen kesilmiş durumda. Kesinti ulaşımı da etkiledi; Flightradar24 verilerine göre, kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.
Yerel haberler ve önceki kısıtlamalar
Yerel basında ayrıca yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyor.