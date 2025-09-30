Afganistan'da İnternet ve Telekomünikasyon Kesintisi Saatlerdir Sürüyor

Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu bildirildi.

Kesintinin başlangıcı ve yetkililerin sessizliği

Tolo News'in X platformunda paylaştığı habere göre, ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisi dün yerel saatle 17.00 civarında başladı. Afgan yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Erişim durumu ve ulaşıma etkisi

Netblocks internet izleme kuruluşuna göre ülkede internet erişimi tamamen kesilmiş durumda. Kesinti ulaşımı da etkiledi; Flightradar24 verilerine göre, kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.

Yerel haberler ve önceki kısıtlamalar

Yerel basında ayrıca yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyor.