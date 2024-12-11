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Afganistan'da İntihar Saldırısında Bakan Vekili Hakkani Hayatını Kaybetti

Afganistan'daki intihar saldırısında Geçici Hükümetin Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani öldürüldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:27
Afganistan'da İntihar Saldırısında Bakan Vekili Hakkani Hayatını Kaybetti

Afganistan, Geçici Hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısına sahne oldu. Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı binasında gerçekleşen bu saldırı, ülke için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Saldırıda Hakkani'nin yanı sıra başka can kayıplarının olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Saldırıyı üstlenen bir grubun olmaması dikkat çekiyor. Ancak daha önce DEAŞ terör örgütünün üstlendiği benzer saldırılar, Afgan yetkililerinin canını almıştı.

Halilurrahman Hakkani, Taliban'ın önemli bileşenlerinden biri olan Hakkani Grubu'nun önde gelen isimlerinden biriydi ve ülkenin yönetiminde önemli bir rol oynamaktaydı.

Afganistan'da güvenlik durumu giderek kötüleşirken, bu tür saldırıların artması endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

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