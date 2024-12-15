Afganistan'da Kömür Madeni Çöktü: 22 İşçi Kurtarıldı

Afganistan'da Kömür Madeni Çökmesi: 22 İşçi Kurtarıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde yer alan kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan 35 işçiden 22'si kurtarıldı. Olay, dün akşam Darah Sof Payan ilçesinde gerçekleşti.

Olayla İlgili Açıklama

Afgan basınına bilgi veren Samangan Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, göçükte kalan işçilerin sayısını ve arama kurtarma çalışmalarının durumunu paylaştı. Göçük altında kalan 35 işçiden 22'sinin kurtarıldığını açıklayan Samangan Maden Müdürü Mahdum Latifullah, diğer 13 işçinin kurtarılması için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel yetkililer, kurtarma ekiplerinin zorlu şartlar altında çalıştığını ve işçilerin güvenli bir şekilde kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Olayın nedenine dair incelemeler sürerken, bölgedeki madencilik faaliyetlerine yönelik güvenlik önlemlerinin tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.