Afganistan'da Kunar'dan Kış Öncesi Acil Yardım Çağrısı

Afganistan'ın doğusunu vuran yıkıcı depremin ardından Kunar vilayeti yetkilileri, yaklaşan kış öncesi daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Yetkililerin değerlendirmesi

Kunar vilayeti yetkililerinden Necibullah Hanif, 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Hanif, depremden en çok etkilenen kentlerden Kunar'da yüzlerce kişinin çadırlara yerleştirildiğini belirterek, "Sürekli artçı sarsıntılar nedeniyle burada yaşamak imkansız hale geldi. Ekiplerimiz bölgeye yardım ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştıramıyor. Bu nedenle tüm afetzedeleri çadır köylere taşıdık." dedi.

Hanif, bazı ülkelerden gelen insani yardımın Kunar'a ulaştığını, ancak acilen daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek "Kışa sadece birkaç hafta kaldı, insanların soğuktan korunmak için barınmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Hasar ve yardım çağrısı

Hanif, depremde 8 binden fazla evin yıkıldığını ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak hayatta kalanların büyük bölümünün yoksul olduğunu, dış destek olmadan evlerini yeniden inşa edemeyeceklerini vurguladı.

Kunar'da yaşayan Abdul Vahid adlı depremzede ise, kışın yaklaşması nedeniyle çadırlarda yaşayanların özellikle soba ve mutfak malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremten en çok Kunar vilayeti etkilenmiş; 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.