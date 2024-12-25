Afganistan'da Pakistan Hava Saldırıları: 46 Ölü

Afganistan, Pakistan'ın Hava Saldırılarıyla Sarsıldı

Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının ülke topraklarına düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, basına yaptığı açıklamada bu saldırıların sonucunda 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Paktika Vilayetine Yapılan Bombardıman

Fıtrat, Pakistan savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının Afganistan'ın Paktika vilayetinde yer alan bir dizi bölgeyi vurduğunu ifade etti. Ayrıca, takip eden açıklamalarda, yıkılan evlerin yanı sıra, kurbanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Saldırının Arka Planı

Dün gece saat 21:00 civarında meydana gelen saldırılar, Afganistan sınırına yakın bir noktada gerçekleştirildi. Afgan yetkililer, sivillerin hedef alındığını savunurken, Pakistan medyası terror örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığını öne sürdü. Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini ve yanıt verileceğini duyurdu.

Gerilim Tırmanıyor

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerine benzer saldırılar düzenlemiş, bu durum iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı. Pakistan, kuzey bölgeleri olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da artan terör saldırıları ile mücadele ederken, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini öne sürüyor. Öte yandan, Afgan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

Terör Sorununa Dikkat

Pakistan'da son yıllarda, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da terör saldırılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, etnik hakları savunduklarını iddia ederek, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılarda bulunuyorlar.