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Afganistan'da Şii Hazaralara Yönelik Saldırı: 14 Ölü

Afganistan'da gerçekleşen saldırıda en az 14 Şii hayatını kaybetti, DEAŞ üstlendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:09
Afganistan'da Şii Hazaralara Yönelik Saldırı: 14 Ölü

Afganistan'da Saldırı: DEAŞ Üstlendi

Afganistan'da, Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu kanlı olaya imza attığını duyurdu.

Saldırının Detayları

Olay, Afganistan’ın Daykundi ve Gor vilayetleri arasındaki Karyudal bölgesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, bölgedeki Şii Hazaralara saldırdı. İlk belirlemelere göre en az 14 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi de yaralandı.

Kurbanların Kimliği

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesinin sakinleri olduğu, Kerbela ziyaretinden dönen yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri öğrenildi. Silahlı kişilerin, "fotoğraf çekme" bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından ateş açtığı ifade edildi.

Afgan yönetimi, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Afganistan'da DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sıklıkla Afgan Şiileri hedef alarak kanlı eylemlere imza atıyorlar.

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