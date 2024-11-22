Afganistan'da Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da Şii Hazaralara Yönelik Saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde, Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Ayrıntıları

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Nehrin ilçesinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce Şiilere ateş açıldı. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler, saldırı mahalline ait olduğu iddia edilen çok sayıda cansız bedeni gösterdi.

Afgan yetkililerden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.

Açıklamalar ve Terör Tehditleri

Afganistan'da gün geçmiyor ki terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, Afgan Şiilerini silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef almayı sürdürmesin. Bu saldırılar, bölgede yaşayan Şii topluluğu için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.