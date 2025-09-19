Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

Şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşları Peter ve Barbie Reynolds, mahkeme sonrası serbest bırakıldı; Katar arabuluculuğu sürece katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:02
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

Afganistan'da Şubat ayında Gözaltına Alınan İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

Yetkililer ve Katar arabuluculuğu süreci hızlandırdı

Afganistan yönetimi, şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ile eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reynolds çiftinin gözaltına alınma gerekçesinin "yasalara aykırı davranışlarda bulundukları" iddiası olduğunu ve çiftin mahkemeye çıkarıldığını bildirdi.

Belhi, duruşmanın ardından çiftin serbest bırakıldığını duyurarak, süreçte arabuluculuk yapan Katar'a "çabaları ve kolaylaştırıcı rolü" için teşekkür etti.

Yerel medya haberleri, İngiltere'nin Afganistan Özel Temsilcisi Richard Lindsay ile Katar heyetinin ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından çiftin serbest bırakıldığını aktardı.

Peter ve Barbie Reynolds, yaklaşık 18 yıldır Afganistan'da yaşıyor ve Bamiyan vilayetinde bir eğitim kurumu işletiyordu. Çift, şubat ayında yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çiftin oğlu Jonathan Reynolds, temmuz ayında Guardian'a verdiği röportajda, ebeveynlerinin durumunun kötüleştiğini ve cezaevinde ölebileceklerinden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Yetkililerin açıklamasıyla serbest bırakılan çiftin ülke dışına çıkış veya sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

