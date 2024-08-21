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Afganistan'daki Sel Felaketi: En Az 10 Ölü

Afganistan'da meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, çok sayıda ev hasar gördü.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:05
Afganistan'daki Sel Felaketi: En Az 10 Ölü

Afganistan'da Sel Felaketi

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar, ulusun karışık hava koşulları nedeniyle beklenmedik bir sel felaketine yol açtı. Son günlerde meydana gelen bu olaylar sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Etki Alanları ve Zarar Gören Bölgeler

Afganistan hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, başkent Kabil, Logar, Lağman, Gazni, Nangarhar, Meydan Vardak ve Pençşir vilayetlerinde sel olayları yaşandı. Yıkımın Boyutu

Açıklamada, selin yol açtığı yıkımın boyutu hakkında bilgi verilerek, 100'den fazla evin ya kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtildi. Ayrıca, bu felakette en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Altyapı Sorunları ve Gelecekteki Riskler

Afganistan'da kış aylarında yağan karların yaz aylarında erimesi ve ardından gelen yoğun yağışlar, altyapı eksiklikleri ile birleştiğinde daha ciddi can ve mal kayıplarına yol açmakta. Her yıl, bu tür doğal afetler nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmektedir.

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