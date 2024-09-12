Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 14 Ölü

Afganistan'daki Silahlı Saldırının Detayları

Afganistan'ın Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında meydana gelen silahlı saldırıda, Şii Hazara topluluğuna mensup 14 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Saldırının Gerçekleştiği Yer

Yerel kaynaklardan TOLO News tarafından aktarılan bilgilere göre, Karyudal bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, saldırıyı gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu ve Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak üzere Karyudal bölgesine gittikleri belirtiliyor.

Saldırı Detayları ve Kurbanlar

Saldırganların, fotoğraf çekme bahanesiyle otobüsü durdurarak üzerlerine ateş açtığı ifade edildi. Bu menfur saldırıda yaralanan kişilerin durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Durumu

Afganistan'da DEAŞ ve diğer silahlı grupların, sıklıkla Afgan Şiileri hedef aldığı biliniyor. Ülkedeki güvenlik durumunun kritik olduğu bu dönemlerde, saldırıların artması endişe veriyor.