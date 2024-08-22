Afganistan'dan M Çiçeği Virüsüne Karşı Uluslararası Yardım Talebi

Afganistan, M Çiçeği Virüsüne Karşı Uluslararası Destek Arıyor

Afganistan yönetimi, ülke genelinde M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasını engellemek için dünya genelinde uluslararası kuruluşlardan yardım talep etti. Geçici hükümetin Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Koordinasyon ve İşbirliği

Bakan celali, görüşme sonrasında yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün etkilerini en aza indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını önemle vurguladı. Toplantıda, bu konuda görev alacak ortak bir komite kurulmasına karar verildi. Bu komite, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alacak ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, enfekte olmuş bireylerden veya kemirgen hayvanlardan (fare, sincap gibi) bulaşabilen bir virüstür. Virüs, deride meydana gelen döküntülere dokunarak, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve eşyaların kullanımıyla, ayrıca vücut sıvılarıyla temas ile yayılmaktadır. İlk belirtiler, virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün sonra görülmeye başlamaktadır. Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, titreme ve su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunmaktadır.

Hastalığın özel bir tedavi yöntemi olmamakla beraber, antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif geçirmekte ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşmaktadır. 2022 yılında DSÖ, “maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)” ismini, ırkçılık ve ayrımcılığa dair endişelerle “mpox” olarak değiştirmiştir.