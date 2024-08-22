Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afganistan'dan M Çiçeği Virüsüne Karşı Uluslararası Yardım Talebi

Afganistan, M çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası kuruluşlardan destek istedi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:08
Afganistan'dan M Çiçeği Virüsüne Karşı Uluslararası Yardım Talebi

Afganistan, M Çiçeği Virüsüne Karşı Uluslararası Destek Arıyor

Afganistan yönetimi, ülke genelinde M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasını engellemek için dünya genelinde uluslararası kuruluşlardan yardım talep etti. Geçici hükümetin Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Koordinasyon ve İşbirliği

Bakan celali, görüşme sonrasında yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün etkilerini en aza indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını önemle vurguladı. Toplantıda, bu konuda görev alacak ortak bir komite kurulmasına karar verildi. Bu komite, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alacak ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, enfekte olmuş bireylerden veya kemirgen hayvanlardan (fare, sincap gibi) bulaşabilen bir virüstür. Virüs, deride meydana gelen döküntülere dokunarak, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve eşyaların kullanımıyla, ayrıca vücut sıvılarıyla temas ile yayılmaktadır. İlk belirtiler, virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün sonra görülmeye başlamaktadır. Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, titreme ve su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunmaktadır.

Hastalığın özel bir tedavi yöntemi olmamakla beraber, antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif geçirmekte ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşmaktadır. 2022 yılında DSÖ, “maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)” ismini, ırkçılık ve ayrımcılığa dair endişelerle “mpox” olarak değiştirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor