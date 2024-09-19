DOLAR
33,98 0,21%
EURO
38,02 -0,21%
ALTIN
2.827,13 -0,91%
BITCOIN
2.153.893,25 -5,15%

Afganistan'dan Özbekistan'a Yeni Diplomatik Atama

Afganistan, Çin ve BAE'nin ardından Özbekistan'da yeni büyükelçi atıyor ve Moskova toplantısına katılacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:21
Afganistan'dan Özbekistan'a Yeni Diplomatik Atama

Afganistan'dan Diplomatik Atama

Afganistan yönetimi, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Özbekistan'da da yeni büyükelçi atama sürecini başlatıyor. Yeni Afgan büyükelçisinin 21 Eylül tarihinde Taşkent'teki görevine başlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakan Vekili Muttaki Açıklamalarda Bulundu

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'de yaptığı basın toplantısında Afganistan'ın diplomatik ilişkileri hakkında bilgi verdi. Muttaki, son bir yılda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD dahil pek çok uluslararası kurum ve ülke ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Diplomatik Misyonların Durumu

Muttaki, 14 ülkenin yönetimlerinin atadığı diplomatları kabul ettiklerini belirtti. Özbekistan için büyükelçi kabul edilmesi, yeni Afgan hükümetinin tanınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Moskova Formatı Toplantısı

Afganistan yönetimi, Rusya'da yapılacak Moskova Formatı toplantısına resmi olarak davet edildi. Muttaki, "Toplantının önümüzdeki iki hafta içinde başlamasını bekliyoruz. Üst düzey heyetimiz toplantıya katılacak" dedi.

Şu ana kadar, yalnızca Çin ve BAE, yeni Afgan yönetiminin atadığı diplomatları büyükelçi seviyesinde kabul etmişti. Eğer Özbekistan yeni büyükelçiyi kabul ederse, bu durum Afganistan geçici hükümetinin tanınması için bir diğer önemli gelişme olacak.

Muttaki, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un ağustos ayında Afganistan ziyaretinde, kendi ülkesinin yeni büyükelçiyi kabul etmeye hazır olduğunu belirttiğini de açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Narin Güran'ın Ölümünde Kan Donduran Detay Histopatoloji Raporunda Ortaya Çıktı
3
Giresun'da İnşaat Halinde Cansız Bedeni Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
4
Muğla'da 1 Aylık Bebek İçin Ambulans Helikopter Görevde
5
Kosova Başbakanı Kurti'den AB Adaylık Çağrısı
6
Kırklareli'nde 'Trak Medeniyeti'nin İzleri' Defilesi Düzenlendi
7
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Iğdır'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları