Afganistan'dan Özbekistan'a Yeni Diplomatik Atama

Afganistan'dan Diplomatik Atama

Afganistan yönetimi, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Özbekistan'da da yeni büyükelçi atama sürecini başlatıyor. Yeni Afgan büyükelçisinin 21 Eylül tarihinde Taşkent'teki görevine başlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakan Vekili Muttaki Açıklamalarda Bulundu

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'de yaptığı basın toplantısında Afganistan'ın diplomatik ilişkileri hakkında bilgi verdi. Muttaki, son bir yılda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD dahil pek çok uluslararası kurum ve ülke ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Diplomatik Misyonların Durumu

Muttaki, 14 ülkenin yönetimlerinin atadığı diplomatları kabul ettiklerini belirtti. Özbekistan için büyükelçi kabul edilmesi, yeni Afgan hükümetinin tanınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Moskova Formatı Toplantısı

Afganistan yönetimi, Rusya'da yapılacak Moskova Formatı toplantısına resmi olarak davet edildi. Muttaki, "Toplantının önümüzdeki iki hafta içinde başlamasını bekliyoruz. Üst düzey heyetimiz toplantıya katılacak" dedi.

Şu ana kadar, yalnızca Çin ve BAE, yeni Afgan yönetiminin atadığı diplomatları büyükelçi seviyesinde kabul etmişti. Eğer Özbekistan yeni büyükelçiyi kabul ederse, bu durum Afganistan geçici hükümetinin tanınması için bir diğer önemli gelişme olacak.

Muttaki, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un ağustos ayında Afganistan ziyaretinde, kendi ülkesinin yeni büyükelçiyi kabul etmeye hazır olduğunu belirttiğini de açıkladı.