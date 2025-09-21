Afganistan'dan Trump'a Bagram Üssü Uyarısı: 'Geçmiş Başarısızlıklar Tekrarlanmasın'

Afganistan yönetiminden Trump'a Bagram tepkisi

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bagram Hava Üssü'nün ABD'ye geri verilmemesi halinde kötü şeyler olacak" tehdidine sert yanıt verdi ve Trump'a "geçmişteki başarısız girişimleri tekrarlamasının yerine gerçekçi ve akılcı bir politika" benimsemesi çağrısında bulundu.

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Fıtrat, ülkelerinin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaparak bu durumu ABD'ye her ikili müzakerede ilettiklerini söyledi.

Fıtrat ayrıca, ABD'nin 2020'de imzaladığı Doha Anlaşması kapsamında "Afganistan'ın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte ya da baskıda bulunmama" sözü verdiğini hatırlatarak, Washington'dan bu yükümlülüklere uyulmasını talep etti.

Trump'ın Bagram planı

Trump, 18 Eylül'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram'ı geri almayı istediklerini söylemişti.

Trump, ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Afganistan yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunarak, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Trump'ın bu sözlerine, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." yanıtını verdi.

Trump ise dün ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullandı. Afganistan yönetimi, daha önce de Trump'ın "Çin'in üssü işgal ettiğine" yönelik iddiasını reddetmişti.

Doha Anlaşması

Trump'ın ilk döneminde Şubat 2020'de Washington yönetimi, bugün Afganistan'ı yöneten Taliban ile Doha Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmada çeşitli güvenlik konularının yanı sıra ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi yer alıyordu.

Bu kapsamda Temmuz 2021'de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.