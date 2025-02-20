Afganistan'dan UCM'ye Roma Statüsü Tepkisi

Afganistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsünü tanımadığını açıkladı ve suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:24
Afganistan'dan UCM'ye Roma Statüsü Tepkisi

Afganistan, UCM'nin Roma Statüsünü Tanımayacak

Afganistan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından oluşturulan Roma Statüsü'nü bundan böyle tanımayacağını duyurdu. Afganistan geçici hükümetinin sözcüleri Zabihullah Mücahid ve Hamdullah Fıtrat, bu açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdi.

Suçlamalara Cevap

Açıklamada, "Afganistan gibi tarihsel olarak yabancı işgaline ve sömürgeci boyunduruğa maruz kalmış bir ulusun", UCM'nin yargı yetkisine tabi olmasının gereksiz olduğu ifade edildi. Ayrıca, UCM'nin politik motivasyonlarla hareket ettiği ve işgal süresince yabancı güçlerin işlediği suçlara karşı duyarsız kaldığı iddia edildi.

Roma Statüsü'ne Katılım

Afganistan geçici hükümeti, UCM'nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü'ne katılımın, önceki Afganistan yönetiminin bir kararı olduğunu ve artık geçerli olmadığını kaydetti. Dolayısıyla, Afganistan bundan böyle Roma Statüsü'ne ve buna dayanarak kurulan UCM'ye karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmeyeceğini belirtti.

UCM'den Tutuklama Talebi

UCM Savcılığı, 23 Ocak tarihinde Afganistan yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, "kadınlara yönelik sistematik baskı nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep etmişti. Savcılık, Afgan yönetiminin benimsediği şeriat yorumunun, temel insan hakları ihlaline veya Roma Statüsü kapsamındaki suçların işlenmesine gerekçe olamayacağını savundu.

Afgan Yönetiminden Cevap

Bu karardan hemen sonra, Afganistan yönetimi, UCM Savcılığı'nın "temelsiz suçlamalarını" en sert şekilde kınadı ve reddetti. 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen hükümet değişikliğinin ardından yeni yönetim, kadınların eğitim ve çalışma haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar getirmişti.

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