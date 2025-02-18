Afganistan Geçici Hükümet Heyeti, Japonya'yı Ziyaret Etti

Afganistan'dan Japonya'ya Tarihi Ziyaret

Afganistan yönetimi, üst düzey bir heyetle ilk kez Japonya'yı ziyaret etti. Kyodo News'un haberine göre, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari liderliğindeki Afgan heyeti, Tokyo'da Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek amacıyla bir araya geldi.

Nippon Foundation Daveti

Ziyaretin, Tokyo merkezli kar amacı gütmeyen Nippon Foundation'ın daveti üzerine düzenlendiği kaydedildi. Bakan Yardımcısı Nazari, sosyal medya platformu Xten yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumun aktif bir üyesi olarak dünyayla onurlu bir ilişki kurma arayışında" olduklarını vurguladı.

İnsani Yardım ve Kadınların Durumu

Nippon Foundation'ın "Taliban yetkililerinin davet edilmesi" başlıklı açıklamasında, ziyaretin Afgan yetkililerle ülkedeki insani yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, Afganistan'daki kadınların zorlu yaşam şartları altında yaşamak zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu ziyaretin "ulus inşasına yönelik kapsamlı bir vizyon" geliştirmesi beklentisiyle düzenlendiği aktarıldı.

Görüşmeler ve İşbirliği

Afgan heyetin, Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Böylece, 15 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen yönetim değişikliğinden bu yana Afgan yetkililerin ilk defa Japonya'yı ziyaret etmiş olması önem taşıyor.

Japonya, başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere, Afganistan'da insani yardım programlarına zaman zaman maddi destekte bulunuyor.