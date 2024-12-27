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Afganistan, İlk Yerli Lokomotif Motorunu Üretti

Afganistan, ilk yerli lokomotif motorunu ürettiğini duyurarak demir yolu altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:48
Afganistan, İlk Yerli Lokomotif Motorunu Üretti

Afganistan, İlk Yerli Lokomotif Motorunu Üretti

Afganistan yönetimi, ülkenin ilk yerli lokomotif motorunu başarıyla ürettiğini açıkladı. Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bu önemli gelişmeyi X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Mücahid, paylaşımında yer alan üç vagonlu tren videosunda, görüntülerin Afganistan Ulusal Kalkınma Şirketi tarafından üretilen ilk yerli lokomotif motoruyla çalıştığını belirtti. Mücahid, “Yapımı devam eden demir yollarıyla, Afganistan yakında kendi yerli yapımı olan trenleri kullanmaya başlayacak.” diyerek, gelecekteki projelere dair umut verici bir mesaj iletti.

Altyapı Projelerine Hız Veriliyor

Afganistan Geçici Hükümeti, 15 Ağustos 2021 tarihinde yönetime geldiğinden bu yana, altyapı projelerine öncelik vermekte. Bu kapsamda, ülkenin kuzeyinde yeni demir yolu projeleri üzerinde çalışıldığı bildiriliyor.

Afganistan yönetiminin hedeflerinden biri de, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi komşu ülkelerle demir yolu alanındaki işbirliğini geliştirmek. Bu çabalardan beklenen sonuçlar, Afganistan'ın ulaşım ağını güçlendirerek, ekonomik potansiyelini artıracak.

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