Afganistan'ın geçici hükümeti Taliban BM toplantısından önce diğer ülkelerden destek istedi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de "Afganistan Bölgesel İşbirliği Girişimi" toplantısı düzenlendi. Toplantıya Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ev sahipliği yaptı. Toplantıya Çin, Rusya, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Endonezya gibi 11 ülkeden büyükelçi, özel temsilci ve misyon şefi katıldı.

Muttaki, burada yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin Afganistan'da son iki yıldır yaptığı çalışmaları anlattı. Toplantının amacının, bölge ülkeleriyle Afganistan arasında işbirliğini artırmak ve tehditlere karşı bölgesel bir yaklaşımla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Muttaki, kurumsal yapılarını oluşturduklarını, güvenlik güçlerini kurduklarını, güvenlik sorunlarını çözdüklerini, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ve ekonomiyi geliştirmek için büyük projeler başlattıklarını ifade etti. Bölgedeki ülkelerin istikrarını istediklerini, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasıyla yeni fırsatlar ortaya çıktığını belirten Muttaki, diğer ülkelerden Afganistan geçici hükümetine destek vermesini ve bölgedeki tehditlere karşı işbirliği içinde olmasını talep etti.

Muttaki, her ülkenin kendi hükümet sistemine sahip olduğunu belirterek, Afganistan'da da kendilerinin kurduğu hükümete saygı duyulmasını istedi. Muttaki, diplomatik temsilcilere BM toplantısı öncesi destek çağrısında bulunarak,

"Burada toplanan herkesten yakında düzenlenecek Doha toplantısında farklı taraflara, Afganistan ile gerçekçi, hassas ve kabul edilebilir düzeyde angajman ve işbirliği geliştirmelerine yönelik bugünün Afganistan'ının sahadaki gerçeklerini yansıtmalarını rica ediyorum. Afganistan hiçbir tarafla zıtlaşma ya da düşmanlık istemiyor aksine her zaman pozitif angajmanı vurguluyor." dedi.

Muttaki, komşu ülkelerden "Moskova formatı" gibi Afganistan'daki gelişmeleri ele alan ve işbirliğini artıran girişimleri çoğaltmalarını talep etti. Afganistan geçici hükümetinin siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Kebir, daha önceden 18-19 Şubat'ta Doha'da BM tarafından düzenlenecek Afganistan toplantısına davetli olduklarını duyurmuştu. Taliban yönetimi, BM'nin 2023 Mayıs'ında Doha'da yaptığı Afganistan toplantısına çağrılmamıştı.