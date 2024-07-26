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Afganistan'ın Mes Aynek Bakır Madeni'nde Çinli Yatırımlar Başladı

Çinli Metallurgical Group Corporation, Afganistan'ın Mes Aynek bakır madeninde çalışmalara başladı. Yatırım miktarı 3 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:16
Afganistan'ın Mes Aynek Bakır Madeni'nde Çinli Yatırımlar Başladı

Afganistan'da Yeni Bir Dönem: Mes Aynek Bakır Madeni

Afganistan, iç karışıklıklar nedeniyle 16 yıl boyunca açılamayan Mes Aynek bakır madeni sahasında, Çinli şirket Metallurgical Group Corporation (MCC) inşaat çalışmalarına resmen başladı. Bu gelişme, Afganistan'ın yer altı kaynaklarının işlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım ve Kazı Çalışmaları

Kabil'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Logar vilayeti sınırlarında yer alan bu maden sahasında, öncelikle ulaşım altyapısının geliştirilmesi temeline dayalı çalışmalar yürütülecek. İlk aşamada yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.

Törenle Start Verildi

Çalışmalara başlanması, düzenlenen bir törenle kutlandı. Bu etkinliğe, Afganistan geçici hükümetinin üst düzey yetkilileri ile Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Li Kun, Cao Şing ve MCC'nin mühendisleri katıldı. Törende, iki ülkenin ilişkilerine dair pozitif mesajlar verildi.

Ekonomik Beklentiler ve Tarihi Koruma

Afganistan Geçici Hükümeti Maden ve Petrol Bakan Vekili Hidayetullah Bedri, Mes Aynek’in dünyanın ikinci en büyük bakır madeni olduğunu vurguladı. Ayrıca, kazı çalışmaları sırasında çıkacak tarihi eserlerin korunacağı da güvence altına alındı.

Çin'in Afganistan'a İlgi ve Diplomasi

Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin geçici hükümeti ile ilişkilerini sıkılaştırmaya çalışıyor. Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde, Doğu-Batı ticaretinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Yatırımların Geleceği

Çin, Afganistan'ın zengin yer altı kaynaklarının kullanılması için çeşitli projelere ilgi gösteriyor. Aynı zamanda, Çin'in Sincan Orta Asya Petrol ve Doğal Gaz Şirketi (CAPEIC) ile Amu Derya Havzası'ndan petrol çıkarılması üzerine anlaşma imzalandı. Bu, geçici hükümetin yabancı bir şirketle yaptığı ilk büyük anlaşma oldu.

Afganistan'da Diplomatik Gelişmeler

Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şing, 13 Eylül 2023'te güven mektubunu Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund’a sunarak diplomatik ilişkileri güçlendirdi. Bu atılımlar, Çin'in bölgesel güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla Afgan hükümetiyle olan bağlarını geliştirme isteğini gösteriyor.

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