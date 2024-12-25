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Afganistan, Kazakistan'daki Uçak Kazası Nedeniyle Azerbaycan'a Taziye Mesajı Yayımladı

Afganistan yönetimi, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:26
Afganistan, Kazakistan'daki Uçak Kazası Nedeniyle Azerbaycan'a Taziye Mesajı Yayımladı

Afganistan'dan Başsağlığı Mesajı

Afganistan yönetimi, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Afganistan geçici hükümeti, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kazadan duyulan derin üzüntüyü dile getirdi.

Kaza Detayları

Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen kazada, %strong%AZAL% şirketine ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı düştü. Düşen uçakta 5'i mürettebat, toplamda 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, kaza sonrası yapılan açıklamalara göre, 32 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındığını bildirdi. Kazada hayatını kaybedenler için Azerbaycan hükümeti, 26 Aralık tarihinde bir günlük milli yas ilan etti.

Afganistan yönetimi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Azerbaycan hükümetine en içten taziyelerini iletirken, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

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