Afganistan Lideri Ahundzade'den Dini ve Modern Eğitime Destek Çağrısı

Afganistan Lideri Ahundzade'den Eğitim Vurgusu

Afganistan yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade, yaptığı açıklamada dini okullar ile üniversitelerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ve her iki kurumun da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Geçici hükümetin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ziaullah Hashmi, Ahundzade'nin dün Kandahar Üniversitesini ziyaret ettiğini ve burada akademisyenler ile öğrencilere hitap ettiğini duyurdu.

Dini ve Modern Eğitimin Önemi

Ahundzade, konuşmasında dini eğitim ile modern eğitimin önemine dikkat çekerek, öğrencilerden bu iki alanın da eş zamanlı olarak öğrenilmesini istedi. "Toplum, medreselerin, okulların ve üniversitelerin öğrencilerine saygı duyar," diyen Ahundzade, her iki kuruma da kıymet verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akademisyenlere Tarih Yazma Çağrısı

Ayrıca, Ahundzade, akademisyenlere Afganistan'da işgalcilere karşı verilen mücadeleyi tarihe kazandırmaları ve bunun sesini dünyaya duyurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Modern Eğitim Kurumuna İlk Ziyaret

Şu ana kadar basına görüntü vermeyen ve yalnızca bir fotoğraf karesiyle tanınan Ahundzade, Kandahar vilayetinde zaman zaman etkinlikler düzenliyor. Kandahar Üniversitesine gerçekleştirdiği bu ziyaret, modern bir eğitim kurumuna yaptığı bilinen ilk ziyaret olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Ocak ayı sonunda Ahundzade ve Afganistan Başyargıcı Abdülhakim Hakkani hakkında kadınlara yönelik tepkilere yol açan kararlar nedeniyle tutuklama emri talep etmişti.