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Afganistan, Pakistan'a Misilleme Saldırısı Düzenledi

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık vererek Pakistan topraklarını hedef aldı ve çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:20
Afganistan, Pakistan'a Misilleme Saldırısı Düzenledi

Afganistan Yönetiminden Misilleme Saldırısı

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarına bir misilleme olarak, Pakistan topraklarını hedef aldı. Afganistan geçici hükümeti, Savunma Bakanlığı aracılığıyla konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Misilleme Hedefi: Sığınaklar ve Merkezler

Açıklamada, Pakistan topraklarında Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği yerlerin hedef alındığı kaydedildi. "Farazi hattın (Durand Hattı) diğer tarafında, ülkenin güneydoğusunda Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği şer unsurlar ve destekçilerine ait çok sayıda sığınak ve merkez misilleme amacıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalar Devam Ediyor

TOLO News'e göre, dün akşam Host ve Paktiya vilayetleri sınırında iki ülke sınır güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Ali Şir ilçesinde Afgan güçlerinin, Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını hedef aldığı bilgiler elde edildi. Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde ise Afgan güçlerinin Pakistan kontrol noktalarını ele geçirdiği bildirilmektedir.

Bu çatışmalar sonucunda 19 Pakistan askeri ve 5 Afgan vatandaşının yaşamını yitirdiği, ayrıca 3 Afgan vatandaşının yaralandığı öne sürüldü. Çatışmalar nedeniyle Ali Şir'de yaklaşık 1000 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Durand Hattı ve Saldırılar

Afganistan, Durand Hattı'nı tanımadığını belirterek, bu nedenle bu hat için "farazi hat" ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Öte yandan, daha önce Pakistan savaş uçakları, 24 Aralık'ta Afganistan'ın Paktika vilayetine birçok hava saldırısı düzenlemişti. Pakistan, bu saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) üslerine yönelik olduğunu belirtirken, Afganistan sivillerin hedef alındığını iddia etmişti.

Pakistan'daki Terör Sorunu

Pakistan, Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde, son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunarak, Afganistan yönetimine yönelik suçlamalarını sürdürüyor. Ancak, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

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