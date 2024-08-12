Afganistan, Pakistan'ın Hava Sahası İhlallerini Araştırıyor

Afganistan Yönetiminden Önemli Açıklama

Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal edip etmediğine dair bir araştırma başlattı. Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan’a Uyarı

Mücahid, hava sahalarının ihlal edilmesi halinde Pakistan yönetimine ciddi bir yanıt verileceğini ifade etti. "Hiçbir ülkenin Afganistan hava sahasını ihlal etmeye hakkı yoktur," diyen Mücahid, olayın tespit edilmesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Sosyal Medyada Yayılın Görüntüler

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde, Pakistan savaş uçaklarının, Afganistan’ın doğusundaki Kunar ve Nangerhar vilayetlerinde görüldüğü iddia edilmişti.

ABD İnsansız Hava Araçları da Uçuyor

Bununla birlikte, Afganistan üzerinde zaman zaman ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu da bildirilmektedir. Afgan yetkilileri, daha önce bu durumu doğrulamış ve ABD yönetimine bazı uyarılarda bulunmuştu.

Açık İlişkiler ve Güvenlik Sorunları

Yaşanan gelişmeler, Afganistan’daki yönetim değişikliğinin ardından Pakistan ile Afganistan arasındaki güvenlik sorunlarının giderek arttığını ortaya koyuyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan topraklarında güçlendiğini ve bu duruma karşı önlem alınmadığını iddia ederken, Afgan yönetimi bu görüşleri kesin bir dille reddediyor.