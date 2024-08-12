Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afganistan, Pakistan'ın Hava Sahası İhlallerini Araştırıyor

Afganistan yönetimi, Pakistan'a ait savaş uçaklarının hava sahasını ihlal edip etmediğini inceliyor. Ciddi önlemler alınabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:54
Afganistan, Pakistan'ın Hava Sahası İhlallerini Araştırıyor

Afganistan Yönetiminden Önemli Açıklama

Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal edip etmediğine dair bir araştırma başlattı. Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan’a Uyarı

Mücahid, hava sahalarının ihlal edilmesi halinde Pakistan yönetimine ciddi bir yanıt verileceğini ifade etti. "Hiçbir ülkenin Afganistan hava sahasını ihlal etmeye hakkı yoktur," diyen Mücahid, olayın tespit edilmesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Sosyal Medyada Yayılın Görüntüler

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde, Pakistan savaş uçaklarının, Afganistan’ın doğusundaki Kunar ve Nangerhar vilayetlerinde görüldüğü iddia edilmişti.

ABD İnsansız Hava Araçları da Uçuyor

Bununla birlikte, Afganistan üzerinde zaman zaman ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu da bildirilmektedir. Afgan yetkilileri, daha önce bu durumu doğrulamış ve ABD yönetimine bazı uyarılarda bulunmuştu.

Açık İlişkiler ve Güvenlik Sorunları

Yaşanan gelişmeler, Afganistan’daki yönetim değişikliğinin ardından Pakistan ile Afganistan arasındaki güvenlik sorunlarının giderek arttığını ortaya koyuyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan topraklarında güçlendiğini ve bu duruma karşı önlem alınmadığını iddia ederken, Afgan yönetimi bu görüşleri kesin bir dille reddediyor.

İLGİLİ HABERLER

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak