Afganistan, Pakistan Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Afganistan, 46 kişinin yaşamını yitirdiği dünkü hava saldırıları nedeniyle Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Pakistanlı diplomata sert protesto notası verildiğini ifade etti.

Diplomata, Afganistan topraklarını korumanın kırmızı çizgileri olduğu ve bu tür sorumsuz eylemlerin sonuçları olacağının açıkça iletildiği belirtildi. Pakistanlı yetkililer ise sorunları çözmek için Afgan makamlarıyla diyalog halinde olduklarını, ancak askeri girişimlerin iki ülke arasında güveni zedelemek adına bazı çevrelerce kasıtlı olarak yapıldığını öne sürdü.

Afgan yetkililer, hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 46 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay, Pakistan'a ait savaş uçaklarının önceki gün akşam saatlerinde Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombalamasıyla gerçekleşti.

Afganistan yönetimi, bu saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini vurgulayarak, “yanıtsız kalmayacak” açıklamasında bulundu. Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerindeki TTP üslerini hedef alarak gerilim yaratmıştı.

Son yıllarda ise Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi sınır komşusu eyaletlerinde terör saldırılarında ciddi bir artış kaydedildi. İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve burada saldırılarını organize ettiğini iddia ederken, Afganistan bu iddiaları şiddetle reddediyor.