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Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma

Afganistan'ın Host vilayetinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:16
Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma

Afganistan ve Pakistan Arasındaki Çatışma

Afganistan'ın Host vilayetinde, Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında silahlı bir çatışma meydana geldi. Gulam Han Sınır Kapısı Emniyet Müdürü Molla Bilal, çatışmanın dünden bu yana devam ettiğini belirtti.

Çatışmanın Detayları

Molla Bilal, Host vilayetindeki sınır kapısında, akşam saatlerinde başlayan çatışmanın 02.00

Geçmişteki Çatışmalar

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında en son 4 Eylül tarihinde benzer bir çatışma yaşanmıştı. İki ülke arasında sınır sorunlarının çözülmemesi, bu tür olayların tekrarlanmasına zemin hazırlıyor.

Sınır Sorunları ve Belirsizlikler

Afgan hükümeti, uluslararası düzeyde Durand Hattı'nı resmi sınır olarak tanımıyor. Bu sınır üzerindeki kontrol noktaları, taraflar arasında ciddi anlaşmazlıkların kaynağını oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Pakistan, kendi topraklarında meydana gelen terör saldırılarında Afganistan'ın sorumluluğu olduğu iddialarını öne sürüyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) olarak bilinen grubun Afganistan'da barınmakta olduğunu savunurken, Afgan yönetimi ise bu iddiaları yalanlıyor ve kendi güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını belirtiyor. İki ülke arasında devam eden gerginlik, sınır sorunlarının çözümü konusunda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Sınırda yaşanan bu tür silahlı çatışmalar, bölgedeki güvenlik durumunun ne denli hassas olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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