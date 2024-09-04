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Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma Ortaya Çıktı

Afganistan ve Pakistan sınırında güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, ağır silahlar kullanıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:58
Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma Ortaya Çıktı

Afganistan-Pakistan Sınırında Güvenlik Çatışması

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınırda, güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Afgan basınında yer alan haberlere göre, Host vilayetinde bulunan Mandozai ilçesinde akşam saat 19:00 sularında çatışma patlak verdi.

Çatışmanın Nedeni

Çatışmanın, Afgan güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etme girişimi nedeniyle ortaya çıktığı iddia edildi. Süren çatışmalarda, ağır silahların da devreye girdiği ve karşılıklı ateşin yoğunlaştığı bildirildi.

Tarafların Açıklamaları

Afganistan yönetimi henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, sosyal medyada çatışmanın şiddetinin arttığına dair paylaşımlar yer aldı. Durand Hattı olarak bilinen sınır, Afganistan'daki mevcut yönetim tarafından resmi sınır olarak tanınmıyor.

Sınır Sorunları ve Gerilim

Pakistan, kendi topraklarındaki terör saldırılarında Afganistan'ın etkisinin olduğunu öne sürüyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı olarak Afganistan'da faaliyet gösteren gruplara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia ediyor. Öte yandan, Afgan yönetimi bu iddiaları reddederek, kendi güvenlik sorunları ile Pakistan'ın durumu arasında bağlantı kurulmasını eleştiriyor.

Afganistan ve Pakistan arasındaki bu sınır sorunları, iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman ölümlere yol açan silahlı çatışmalara neden olmaya devam ediyor.

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