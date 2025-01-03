DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,39 -0,09%
ALTIN
3.025,9 -0,17%
BITCOIN
3.414.127,57 0,88%

Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: Tırmanan Gerilim Yeni Olaylarla Sürüyor

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır çatışmaları tırmanmaya devam ediyor; roket saldırıları ve hava saldırılarıyla olaylar büyüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:19
Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: Tırmanan Gerilim Yeni Olaylarla Sürüyor

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında geçen hafta tırmanan gerilim, yine bir çatışmaya dönüşerek gündeme geldi. Kabil merkezli TOLO News'a göre, Pakistan güçleri, saat 01.30 sularında Afganistan'ın Host vilayetinde, Pakistan sınırındaki Ali Şer ilçesine roket saldırısı düzenledi.

Afgan güçlerinin karşılık vermesi üzerine, çatışma 05.00 sularına kadar sürdü. Bu çatışma sonucunda çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Pakistan Hava Saldırıları

24 Aralık'ta Pakistan'a ait savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri hedef almış, bu saldırıların Pakistan Talibanına (TTP) ait kampları hedef aldığı açıklanmıştı. Afganistan yönetimi ise, bu saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Buna karşılık olarak, Afganistan güçleri 28 Aralık'ta Pakistan topraklarına yönelik bir saldırı düzenlemiş ve 19 Pakistan askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a komşu olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, özellikle Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve burada saldırılarını organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Pakistan ordusu, daha önce de Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerine TTP üslerini hedef alan saldırılar düzenlemiş ve bu durum iki ülke arasında daha fazla gerginliğe sebep olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında
2
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede
3
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor
5
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza
7
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak