Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: Tırmanan Gerilim Yeni Olaylarla Sürüyor

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında geçen hafta tırmanan gerilim, yine bir çatışmaya dönüşerek gündeme geldi. Kabil merkezli TOLO News'a göre, Pakistan güçleri, saat 01.30 sularında Afganistan'ın Host vilayetinde, Pakistan sınırındaki Ali Şer ilçesine roket saldırısı düzenledi.

Afgan güçlerinin karşılık vermesi üzerine, çatışma 05.00 sularına kadar sürdü. Bu çatışma sonucunda çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Pakistan Hava Saldırıları

24 Aralık'ta Pakistan'a ait savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri hedef almış, bu saldırıların Pakistan Talibanına (TTP) ait kampları hedef aldığı açıklanmıştı. Afganistan yönetimi ise, bu saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Buna karşılık olarak, Afganistan güçleri 28 Aralık'ta Pakistan topraklarına yönelik bir saldırı düzenlemiş ve 19 Pakistan askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a komşu olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, özellikle Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve burada saldırılarını organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Pakistan ordusu, daha önce de Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerine TTP üslerini hedef alan saldırılar düzenlemiş ve bu durum iki ülke arasında daha fazla gerginliğe sebep olmuştur.