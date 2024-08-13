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Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışmalar Başladı

Afganistan ve Pakistan arasında çatışmaların patlak vermesi, sivil kayıplara ve sınır kapısının kapanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 01:18
Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışmalar Başladı

Afganistan ve Pakistan Arasındaki Sınır Çatışmaları

Afganistan ile Pakistan arasındaki sınırda gerginlik tırmanıyor. Afgan ve Pakistan askerleri tarafından yapılan açıklamalara göre, Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, bugün öğleden sonra Nangerhar vilayetindeki Torkham Sınır Kapısı yakınındaki Gorkai bölgesinde çatışmaların başladığını duyurdu.

Çatışmanın Detayları

Harezmi, Pakistan askerlerinin, Afgan sınır güçlerine bir kontrol noktası inşa etme girişiminde bulunduğu sırada ateş açtığını belirtti. Bu duruma Afgan güçlerinin de hemen yanıt verdiğini ifade etti. Savaş bölgesinde yaşayan birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Torkham Sınır Kapısı da çatışmalar nedeniyle kapatıldı.

Sivil Kayıplar

Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, sosyal medya hesabı üzerinden Pakistan askerlerinin sivillere ateş açtığını bildirdi. Bu saldırılar sonucunda 2 çocuk ve 1 kadının da aralarında bulunduğu 3 Afgan vatandaşı hayatını kaybetti.

Sınır Sorunlarının Tarihçesi

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır sorunları köklü bir geçmişe dayanıyor. 6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde müracaat edilen Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı sonrası, Afganistan tam bağımsızlık elde etti. Bu savaşla Durand Hattı olarak bilinen sınır çizgisi, resmi sınır olarak kabul edildi.

Pakistan, 1947'de bağımsızlığını kazanmasıyla Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak tanıdı, ancak sonraki Afgan hükümetleri bu sınırı kabul etmemekte. Mevcut Afgan yönetimi de bu sınırı tanımıyor, bu nedenle zaman zaman her iki taraf arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Geçmişteki Afgan yönetimleri tarafından tanınmayan Durand Hattı, taraflar arasında sıkça yaşanan gerginliklerin temel nedeni olmaya devam ediyor. Kısa süreli çatışmalar sonrası, yüksek düzeyde yetkililerin müdaheleleri ile nefretin azaltılması mümkün olurken, kalıcı bir çözüm henüz sağlanabilmiş değil.

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