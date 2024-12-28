Afganistan-Pakistan Sınırında Şiddetli Çatışmalar Patlak Verdi

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışmalar Şiddetini Artırdı

Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. TOLO News'un aktardığı habere göre, çatışma, Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetleri civarında gerçekleşti.

Çatışmaların Detayları

Host'un Ali Şir ilçesinde, Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateş altına aldığı bildirildi. Ayrıca, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde Afgan güçlerinin, Pakistan askerlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği öne sürüldü.

Çatışmalar sonucunda, 19 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Aynı zamanda, Pakistan güçlerinin Dand-e Patan'daki havan topu saldırısı sonucu 3 Afganistan vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

24 Aralık tarihinde Pakistan'a ait savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayeti yakınlarında hava saldırıları düzenlemişti. Pakistan hükümeti, bu saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) hedeflerini vurmak amacıyla yapıldığını öne sürerken, Afgan yönetimi, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da söz konusu saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Afganistan yönetimi, saldırılara sert tepki göstererek, bu durumun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve kesinlikle yanıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Artan Terör Saldırıları

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış meydana geldi. Bu bölgelerde Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, bu saldırıların çoğunlukla Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlendiğini ve Pakistan Talibanı'nın Afganistan sınırında barındığını iddia etmekte. Ancak Afgan yönetimi, bu suçlamaları reddediyor.

Önceki dönemlerde de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerine yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu tür saldırılar iki ülke yönetimi arasında gerilime yol açmıştı.