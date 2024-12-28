DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.320.052,69 -0,08%

Afganistan-Pakistan Sınırında Şiddetli Çatışmalar Patlak Verdi

Afganistan ve Pakistan sınırında gerçekleşen çatışmalarda 19 Pakistan askeri yaşamını yitirdi. Savaş uçakları saldırıları gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:29
Afganistan-Pakistan Sınırında Şiddetli Çatışmalar Patlak Verdi

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışmalar Şiddetini Artırdı

Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. TOLO News'un aktardığı habere göre, çatışma, Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetleri civarında gerçekleşti.

Çatışmaların Detayları

Host'un Ali Şir ilçesinde, Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateş altına aldığı bildirildi. Ayrıca, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde Afgan güçlerinin, Pakistan askerlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği öne sürüldü.

Çatışmalar sonucunda, 19 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Aynı zamanda, Pakistan güçlerinin Dand-e Patan'daki havan topu saldırısı sonucu 3 Afganistan vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

24 Aralık tarihinde Pakistan'a ait savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayeti yakınlarında hava saldırıları düzenlemişti. Pakistan hükümeti, bu saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) hedeflerini vurmak amacıyla yapıldığını öne sürerken, Afgan yönetimi, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da söz konusu saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Afganistan yönetimi, saldırılara sert tepki göstererek, bu durumun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve kesinlikle yanıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Artan Terör Saldırıları

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış meydana geldi. Bu bölgelerde Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, bu saldırıların çoğunlukla Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlendiğini ve Pakistan Talibanı'nın Afganistan sınırında barındığını iddia etmekte. Ancak Afgan yönetimi, bu suçlamaları reddediyor.

Önceki dönemlerde de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerine yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu tür saldırılar iki ülke yönetimi arasında gerilime yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Bir Köy Kuduz Nedeniyle Karantinaya Alındı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yılbaşı İçi Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
3
Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor: İkinci Duruşmada Heyecan Dorukta
4
Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı
5
2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor
6
Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
7
Kapadokya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi