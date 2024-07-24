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Afganistan ve İran Su Sorununu Masaya Yatırdı

Afganistan ve İran, Hilmend Nehri'ndeki su paylaşım sorununu resmi bir toplantıyla ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:30
Afganistan ve İran Su Sorununu Masaya Yatırdı

Hilmend Nehri'nde Su Paylaşımı Üzerine Görüşmeler

Afganistan ve İran delegeleri, iki ülke arasında önemli bir mesele olan Hilmend Nehri'ndeki su sorununu görüşmek için bir araya geldi. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed'in sosyal medya paylaşımına göre, İran heyeti Kabil'i ziyaret etti.

Görüşmelerin Detayları

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Civanbaht'ın liderlik ettiği heyeti kabul etti. Toplantıda, Hilmend Nehri'nin su paylaşımına dair sorunlar ve mevcut projeler masaya yatırıldı.

Ahmed, İranlı Bakan Yardımcısı Civanbaht'ın Iran'ın bu yıl kullanım hakkı olan suyu "fazlasıyla" aldığını ifade ettiğini aktardı. Buna mukabil, Muttaki Afganistan'ın su sıkıntısı yaşadığını, İran'ın bu durumun farkında olması gerektiğini belirtti. Muttaki ayrıca, Afganistan'ın dostane ilişkiler kurduğunu ve yeterli su kaynaklarına sahip olması halinde İran’ın haklarının korunacağını dile getirdi.

Geçmişteki Anlaşmalar ve Mevcut Sorunlar

Afganistan ile İran arasında su paylaşım sorunu, 1973'te imzalanan bir anlaşma ile düzenlenmiştir. Bu anlaşmaya göre, Afganistan nehir suyundan İran’a normal koşullarda saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak, kuraklık dönemlerinde bu miktarın azalması, her iki ülkenin de sıkıntı yaşamasına yol açmaktadır.

Yıllardır süregelen bu sorun nedeniyle taraflar, suyun adil paylaşımı için belirli aralıklarla görüşmeler düzenlemektedir. Ancak, kuraklık dönemlerinin ülkeler arası gerginlikleri de beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir.

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