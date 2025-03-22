Afganistan ve Pakistan Yetkilileri Kabil'de Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Afganistan ve Pakistan Arasında Önemli Görüşme

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, resmi ziyarette bulunan Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile başkent Kabil'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin İçeriği

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, toplantının içeriğine dair X sosyal medya platformu üzerinden bilgi verdi. Görüşmede, siyasi ve ekonomik işbirliği, transit geçiş ve halklar arası etkileşim gibi konuların detayları ele alındı.

Ticari İlişkiler Üzerine Vurgular

Toplantıda, Torkham Sınır Kapısı'na atıf yapılarak, ticaretin ve transit geçişlerin engellenmesinin her iki ülkeye de olumsuz etkileri olduğu ifade edildi. Muttaki, Pakistan’dan Afgan mültecilerin zorla sınır dışı edilmesi yerine, "kademeli ve onurlu" bir geri dönüş süreci talep etti.

Vize Kolaylaştırmaları Üzerine Anlaşma

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Sadık, Afganistan vatandaşlarının vize almasını kolaylaştıracak adımlar atacaklarına söz verdi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, taraflar için de önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Afgan Mülteci Sayıları ve Sınır Durumu

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ile 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen yaşıyor. Ekim 2023 itibarıyla, Pakistan’da bulunan 820 binden fazla Afgan’ın ülkesine döndüğü bildiriliyor.

Pakistan-Afganistan Sınırı Hakkında

Pakistan-Afganistan sınırı toplamda 2 bin 670 kilometre uzunluğunda olup, iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunmaktadır. Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetindeki Spin Boldak, bu sınırın en yoğun geçiş noktalarıdır.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler, sınırda silahlı çatışmalara ve ölümlere yol açabilmektedir. Bu durum, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı olumsuz etkilemekte, ekonomik sorunlara yol açmaktadır.