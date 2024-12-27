Afganistan ve Suriye Dışişleri Bakanları Telefondan Görüştü

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, bu görüşmeye dair detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Ahmed’in açıklamalarına göre, Muttaki, Şeybani'yi Suriye'deki kazanımlarından dolayı kutlayarak, yeni Suriye hükümetine başarılar diledi.

Muttaki'nin, Afganistan ve Suriye hükümetleri arasında güçlü diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini arzuladığı ve uzun yıllar çatışma yaşamış Afgan halkının, Suriye'nin mevcut durumunu derinden anlayabileceğini ifade ettiği belirtildi.

Şeybani ise Muttaki'ye teşekkür ederek, Afgan halkının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Suriye halkının da Baas rejiminin devrilmesinin ardından birçok 'düşmanlık' ile mücadele ettiğini ifade eden Şeybani, ülkesinin Afganistan ile iyi ilişkiler geliştirme ve karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesi umudunu dile getirdi.