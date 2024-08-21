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Afganistan ve Türkmenistan Enerji İşbirliğini Görüşüyor

Afgan ve Türkmen Dışişleri Bakanları enerji projeleri için bir araya geldi, TAPI ve elektrik tedariği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:36
Afganistan ve Türkmenistan Enerji İşbirliğini Görüşüyor

Afganistan ve Türkmenistan Arasında Enerji Görüşmeleri

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, iki ülke arasındaki enerji projelerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantının Detayları

Görüşme, Afganistan'ın Herat vilayetindeki ve Türkmenistan'a açılan Turgundi Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi. İki ülke heyetleri, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, demir yolunun inşası, Türkmenistan'dan elektrik tedariki gibi enerji projeleri üzerinde durdu.

İşbirliği Mesajları

Her iki taraf, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına projelerin hayata geçirilmesine yönelik isteklerini dile getirdi. Meredov, projelerin en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.

Ekonomik Vaatler

Ülkede Ağustos 2021'de gerçekleşen siyasi değişiklikler sonrası, Afganistan geçici hükümeti altyapı ve enerji projelerine ağırlık vererek ekonomik gelişim yollarını araştırmaya başladı.

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