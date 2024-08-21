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Afganistan Yönetimi, BM Raportörü Bennett'in Ülkeye Girişini Yasakladı

Afganistan yönetimi, BM İnsan Hakları Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişini yasakladı ve gerekçelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:22
Afganistan Yönetimi, BM Raportörü Bennett'in Ülkeye Girişini Yasakladı

Afganistan'dan Çarpıcı Bir Karar

Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Bu karar, yönetimin BM ve diğer uluslararası kuruluşları "taraflı" olarak nitelendirmesi sonrası alındı.

Sözcüden Açıklamalar

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte, "BM başta olmak üzere birçok uluslararası kurum düşmanca tavırlar sergiliyor," ifadesini kullandı. Mücahid, Kabil’deki BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ile yaptıkları görüşmelere de değinerek, bu kuruma gerekli uyarıları yaptıklarını belirtti.

Propaganda İddiası

Mücahid, Bennett'in Afganistan'a gelmesinin yasaklanmasını "Afganistan aleyhine propaganda" yapmakla ilişkilendirerek şu şekilde konuştu: "Bennett, güvenilir biri değil ve kendisi Afganistan'da bulunmuyor. Yalnızca yanlış bilgiler yaymakla meşguldür. Bu yüzden burada yasaklı." Ayrıca, bu tür uluslararası kuruluşların Afganistan'daki olumlu gelişmeleri göz ardı ederek yalnızca sorunlu alanlara odaklandığını da sözlerine ekledi.

Afganistan'daki Durum ve Gelecek

Ağustos 2021'de iktidara gelen yönetim, genel af ilan ettiğini belirtirken, bu af kapsamını ihlal eden kişilerin cezalandırıldığını vurguladı. Richard Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı ve Afganistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Afgan hükümeti, uluslararası toplumun insan hakları raporlarını ise "Afganistan gerçeklerine aykırı" olarak değerlendiriyor.

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