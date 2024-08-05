Afganistan Yönetimi Diplomatik Misyonların Yeniden Açılmasını Talep Etti

Afganistan'dan Diplomatik Misyon Çağrısı

Afganistan yönetimi, başkent Kabil'de bulunan kapalı diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Afgan Heyeti Doha'da Görüşmelerde Bulundu

Afgan geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir liderliğindeki Afgan heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da, Avrupa'dan gelen diplomatlarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Afgan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat tarafından yapılan açıklamada, Afgan heyetinin İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, Güney Kore, Avustralya, Almanya ve ABD gibi ülkelerin temsilcileriyle Afganistan'ın durumu, güvenliği ve insani yardım konularında görüşeceği ifade edildi.

Diplomatların Afghanistan'ı Ziyaret Etmesi Teşvik Edildi

Molla Kabir, diplomatlara Afganistan'daki son olumlu gelişmeleri aktararak, ülkeyi kendi gözleriyle görmeleri için çağrıda bulundu. Aynı zamanda, büyükelçilik ve konsoloslukların yeniden açılması için her türlü desteği verme taahhüdünde bulundu.

Mevcut Diplomatik Temsilcilikler

Ağustos 2021'de gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından birçok ülke Afganistan'daki misyonlarını kapatmıştı. Halen İran, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Azerbaycan, Çin ve Rusya gibi ülkelerin yalnızca az sayıda diplomatik temsilciliği bulunmaktadır.