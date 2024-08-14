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Afganistan Yönetimi Üçüncü Yılını Begram Hava Üssü'nde Kutladı

Afganistan yönetimi, Begram Hava Üssü'nde düzenlenen askeri geçit töreniyle yönetimdeki üçüncü yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:04
Afganistan Yönetimi Üçüncü Yılını Begram Hava Üssü'nde Kutladı

Afganistan Yönetimi Üçüncü Yılını Kutladı

Afganistan yönetimi, Begram Hava Üssü'nde askeri geçit töreni gerçekleştirerek yönetimdeki üçüncü yılını coşkuyla kutladı. Bu kutlama, 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen yönetim değişikliğinin yıldönümüne denk geldi.

Resmi Tatil ve Ülke Genelindeki Kutlamalar

Hicri-Şemsi takvimindeki farklılık nedeniyle yapılan bu kutlamalar, resmi tatil ilan edilmesini de beraberinde getirdi. Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar gibi büyük şehirlerde geniş çaplı kutlamalar organize edildi.

Askeri Geçit Töreni ve Üst Düzey Yetkililerin Katılımı

Sırasıyla güvenlik güçleri, askeri araçlarla şehir turları düzenleyerek halkı selamladı. Bazı Afgan vatandaşları ise geçici hükümetin bayraklarıyla süslenmiş araçlarıyla bu konvoylara katıldılar. Kutlamalar esnasında Afganistan ve hükümet aleyhine sloganlar atılırken, bazı katılımcılar Filistin bayrakları da taşıdı.

Kandahar'daki Sembolik Tören ve Begram Hava Üssü'ndeki Etkinlikler

Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenlendi. Kabil'deki etkinlikler, eski ABD Büyükelçiliği önünden başlayarak başkentte bir şehir turu ile devam etti. Kutlamalar sırasında şehirlerde tüm binalar ve iş merkezleri bayraklarla donatıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Eleştiriler

Geniş güvenlik önlemleri alınmasının nedeni, terör örgütü DEAŞ'ın kutlamalara yönelik tehditleri oldu. Diğer yandan, muhalif kesimler sosyal medya üzerinden yönetimi eleştirdi.

Afganistan'da Yönetim Değişikliği Süreci

Taliban, 15 Ağustos 2021 tarihinde Kabil'e girmesi sonrasında iktidarı ele geçirdi. Türkmenistan ile devam eden müzakerelerin başarısızlığı ve ABD'nin NATO güçlerinin çekilmesi sürecinde çatışmalar şiddetini artırmıştı.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde...

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

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