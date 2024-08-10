Afganistan Yönetiminden DEAŞ İddialarına Yanıt

Afganistan Yönetimi DEAŞ İddialarını Yalanladı

Afganistan geçici hükümeti, ülkede terör örgütü DEAŞ'ın etkinliğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sözcü Zabihullah Mücahid Açıklamada Bulundu

Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Batılı ülkeler ile uluslararası kuruluşların, DEAŞ'ın Afganistan'daki varlığına ve bunun oluşturduğu tehdide yönelik endişelerinin yalnızca propaganda ürünü olduğunu belirtti.

DEAŞ ile Mücadele Devam Ediyor

Mücahid, hükümetin DEAŞ ile etkili bir şekilde mücadele ettiğini ve teröristlerin faaliyetlerine ciddi darbe vurduğunu ifade etti. Ayrıca, ülke topraklarının tamamının kontrol altında olduğunu, yerel veya yabancı herhangi bir grubun tehdit oluşturmasına izin vermediklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Afganistan'daki terör gruplarının faaliyetlerine dikkat çekti. Voronkov, bu grupların yeni üyeler kazanma çabalarının önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti ve Afganistan'ın tekrar terör yuvası haline gelmemesi için birleşme çağrısında bulundu.

Uluslararası Endişeler Sürüyor

Öte yandan, hem BM raporları hem de ABD ve Rusya gibi ülkelerden gelen açıklamalar, Afganistan'daki DEAŞ ve diğer terör örgütlerine dair endişeleri gündeme getiriyor.