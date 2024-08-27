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Afganistan Yönetiminden Özbekistan ve ABD'ye Sert Tepki

Afganistan yönetimi, Özbekistan ve ABD'nin beklenmedik anlaşmasına karşı çıkarak, savaş uçaklarının geri verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:43
Afganistan Yönetiminden Özbekistan ve ABD'ye Sert Tepki

Afganistan Yönetimi: Anlaşma Kabul Edilemez

Afganistan, ABD ve Özbekistan arasında, Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliği sırasında Afgan pilotlarca kaçırılan askeri helikopter ve uçaklar hakkında varılan anlaşmaya sert bir tepki gösterdi.

Afganistan Geçici Hükümeti'nden Açıklama

Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, bu özel duruma ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Özbekistan'daki Afganistan'a ait askeri hava araçlarının akıbetiyle ilgili yapılan anlaşma kabul edilemez. ABD'nin Afgan varlıklarını elinde tutma veya bağışlama yetkisi yoktur" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Taşkent Büyükelçisi'nden Yanıt

ABD'nin Taşkent Büyükelçisi Jonathan Henick, Kun haber sitesine yaptığı açıklamada, söz konusu askeri araçlar üzerine Özbek tarafıyla anlaşmaya vardıklarını belirtti. Henick, "Askeri araçlar Özbekistan'da kalacaktır. Bu durum çoktan resmi hale geldi," dedi.

Kaçırılan Hava Araçları ve Geri İade Talebi

Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinden sonra, Afgan ordusuna ait pek çok askeri uçak ve helikopter Afgan askerleri tarafından Özbekistan ve Tacikistan'a kaçırıldı. Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı, 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Afgan hava kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığını bildirdi. Afganistan geçici hükümeti, bu hava araçlarının geri iade edilmesini talep ederken, Özbek yetkililer ABD ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

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