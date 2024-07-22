Afrika Birliği Dönem Başkanı Gazvani'den Ekonomik Entegrasyon Çağrısı

Afrika Birliği Dönem Başkanı'ndan Ekonomik Entegrasyon vurgusu

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Muhammed Veled Gazvani, Afrika kıtasının güçlendirilmesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması amacıyla ekonomik entegrasyonun hızlandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Afrikalı Liderler Akra'da Buluştu

Afrikalı liderler, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Afrika Birliği 6. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı"nda bir araya geldi. Bu toplantıda, kıtasal bütünleşmeyi engelleyen önemli sorunlar ve AfB projeleri için finansman sağlanması gibi konular görüşüldü.

Ekonomik Entegrasyonun Önemi

Moritanya Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AfB Dönem Başkanı olan Muhammed Veled Gazvani, toplantısında ekonomik entegrasyonun hızlandırılmasının Afrika'nın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Birleşik Afrika Sesi Sunulmalı

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, AfB'nin G20 gibi uluslararası platformlardaki temsilinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Büyük küresel forumlarda tek bir sesle konuşmamız kaçınılmazdır." dedi.

Kalkınma Finansmanı Üzerine Tavsiyeler

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, AfB kaynaklarının daha iyi kullanılabilmesi için kalkınma finansmanı araçlarının birleştirilmesi çağrısında bulundu. Bu, kıtanın ekonomik entegrasyonunu ve sürdürülebilir gelişimini destekleyecektir.