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Afrika Birliği, Türkiye'deki Somali-Etiyopya Anlaşmasını Destekledi

Afrika Birliği, Somali ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşmayı önemli bir adım olarak değerlendirdi ve tarafları hızlıca uygulamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:53
Afrika Birliği, Türkiye'deki Somali-Etiyopya Anlaşmasını Destekledi

Afrika Birliği'nden Önemli Destek

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından dün Ankara'da imzalanan bildiriyi memnuniyetle karşıladı. Mahamat, bu adımı 'önemli ve yüksek sorumluluk gerektiren eylem' olarak değerlendirdi.

Tarafları Hızla Hareket Etmeye Çağırdı

Mahamat, her iki lideri de kabul edilen kararları 'gecikmeden' uygulamaya davet etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Mahamat, Erdoğan'a bölgesel istişare ve diyalog yoluyla çözüm için iki tarafa sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Ankara Süreci ve Bölgesel Tansiyon

Somali, 1991'de Somaliland ile Etiyopya arasındaki gerilimi artıran bir durumu çözmek için Ankara Süreci'ni başlattı. 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı sonrasında, Somaliland'in bağımsızlık isteği ve Etiyopya'nın denize erişim talepleri, Somali yönetimi tarafından büyük bir tepkilere yol açmıştı.

Kriz Çözümleniyor

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalırken, Türkiye'nin sağladığı platformda yapılan müzakerelerle tansiyon düşmüştü. Son olarak, Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta bir araya gelen liderler, sorunun çözümü için mutabakata vararak Somali'nin toprak bütünlüğünü güvence altına aldı.

Gelecek Planları

Mutabakat gereğince, Etiyopya'nın deniz erişim istekleri, her iki tarafın fayda sağlayacağı bir işbirliği sürecine dönüştürülecek. Taraflar, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığı çerçevesinde Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri tamamlamayı hedefliyor.

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