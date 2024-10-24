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Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor

Moritanya'nın Cumhurbaşkanı Gazvani, Afrika'nın BMGK'de daimi üyelik için BRICS ülkelerine güven duyduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:26
Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor

Afrika'nın BMGK'de Daimi Üyelik Talebi

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyelik kazanması için BRICS ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BRICS Liderler Zirvesi'nde Açıklamalar

Gazvani, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşma yaptı.

Uluslararası Sorunlara Dikkat Çekildi

Gazvani, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki aksamaların ve dünya genelindeki ciddi güvenlik, ekonomik ve çevresel sorunların, uluslararası sistemdeki dengesizliklerden kaynaklandığını ifade etti.

Yeni Dinamik Gereksinimi

Afrika kıtasının çok taraflı işbirliği ve uluslararası dayanışma içinde yeni bir dinamiğe ihtiyaç duyduğunu belirten Gazvani, bunun için uluslararası yönetimin mali ve siyasi yasalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika'nın Gelişim Engelleri

Gazvani, Afrika'nın kalkınma fırsatlarını değerlendirmesini engelleyen borç sorununa işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Afrika'nın büyüme potansiyelini açığa çıkarması zor."

Finansal Eşitlik Çağrısı

Afrika Birliği Dönem Başkanı, çok taraflı finans kurumlarındaki zayıf temsili vurgulayarak, altyapı ve teknoloji alanındaki acil kalkınma ihtiyaçlarının uluslararası gündemde yeterince yer almadığını belirtti. Gazvani, ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına uygun yeni ve sürdürülebilir bir kalkınma finansmanı düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu.

BMGK'de Daimi Üyelik İhtiyacı

Gazvani, Afrika'nın sesinin uluslararası platformda daha etkili bir şekilde duyurulabilmesi için BMGK'de daimi üyeliğin önemine vurgu yaparak, bu konuda BRICS ülkelerine güvendiğini ifade etti.

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