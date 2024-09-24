Afrika'da M Çiçeği Vakaları 30 Bine Yaklaştı

DSÖ: Afrika'da M Çiçeği Salgını Büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl M çiçeği virüsü vakalarının artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğunlaşan yayılma, ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

Şüpheli Vaka Sayısı ve Can Kaybı

DSÖ'nün yayımladığı rapor doğrultusunda, 1 Ocak ile 15 Eylül arasındaki sürede Afrika genelinde 29,342 şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi. Maalesef, bu süreçte 812 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos Ayındaki Vaka Artışı

Dünya genelinde ağustos ayında 2,082 M çiçeği vakasının doğrulandığı, bu sayının Kasım 2022'den beri en yüksek seviye olarak kaydedildiği belirtildi.

Afri̇ka Bi̇rliği'nin Raporu

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı, 2023 yılı itibariyle salgından etkilenen 7 ülkeyi kapsayan raporunda, 14,957 vaka ve 739 can kaybı tespit etti. Ayrıca, 2022 yılında başlayan M çiçeği salgınının vaka sayısında %78,5 oranında bir artış gözlemlendi.

Hizmet Desteği

Dünya Bankası, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 10 Afrika ülkesine toplam 128.89 milyon dolar finansman sağlayacağını duyurdu.