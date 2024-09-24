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Afrika'da M Çiçeği Vakaları 30 Bine Yaklaştı

DSÖ'ye göre Afrika'daki M çiçeği vakalarında artış yaşanıyor, Kongo Demokratik Cumhuriyeti en çok etkilenen ülke.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:48
Afrika'da M Çiçeği Vakaları 30 Bine Yaklaştı

DSÖ: Afrika'da M Çiçeği Salgını Büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl M çiçeği virüsü vakalarının artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğunlaşan yayılma, ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

Şüpheli Vaka Sayısı ve Can Kaybı

DSÖ'nün yayımladığı rapor doğrultusunda, 1 Ocak ile 15 Eylül arasındaki sürede Afrika genelinde 29,342 şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi. Maalesef, bu süreçte 812 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos Ayındaki Vaka Artışı

Dünya genelinde ağustos ayında 2,082 M çiçeği vakasının doğrulandığı, bu sayının Kasım 2022'den beri en yüksek seviye olarak kaydedildiği belirtildi.

Afri̇ka Bi̇rliği'nin Raporu

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı, 2023 yılı itibariyle salgından etkilenen 7 ülkeyi kapsayan raporunda, 14,957 vaka ve 739 can kaybı tespit etti. Ayrıca, 2022 yılında başlayan M çiçeği salgınının vaka sayısında %78,5 oranında bir artış gözlemlendi.

Hizmet Desteği

Dünya Bankası, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 10 Afrika ülkesine toplam 128.89 milyon dolar finansman sağlayacağını duyurdu.

Bu gelişmeler, Afrika'daki halk sağlığı problemlerinin ciddiyetini ortaya koymakta ve uluslararası destek gereksinimini artırmaktadır.

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