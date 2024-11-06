Afrika'da M Çiçeği Virüsüne Karşı Aşı Tahsisi

Afrika'da Mpox Aşı Tahsisi

Afrika'da M çiçeği virüsünden (Mpox) en çok etkilenen 9 ülkeye toplamda 899 bin doz aşı tahsis edildiği açıklandı.

Ortaklaşa Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Mpox Erişim ve Tahsis Mekanizmasının (AAM) oluşturulduğu belirtildi.

Aşıların Tahsisi ve Dağıtımı

Açıklamada, DSÖ ve ortaklarının, mevcut Mpox virüsü artışından en çok etkilenen 9 Afrika ülkesine aşı tahsis etmek üzere karar aldıkları ifade edildi. Ülkelerin hazırlıkları ve epidemiyolojik veriler dikkate alınarak, sınırlı doz aşıların etkili ve adil bir şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Etkilenen Ülkeler

Aşıların ulaştırılacağı ülkeler arasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Liberya, Nijerya, Ruanda, Güney Afrika ve Uganda bulunmaktadır. En fazla dozun, Afrika'daki laboratuvarlar tarafından doğrulanan her 5 vakadan 4'ünü (yaklaşık yüzde 85) bildiren ve en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı ifade edildi.

Mpox İfadesinin Kullanımı

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmiştir. Ayrıca, M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmiştir.