Afrika'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 15 Yılda 3 Kat Arttı!

Afrika'da Ülke İçinde Yerinden Edilme Krizi

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC) tarafından yayımlanan son rapor, Afrika'da yerinden edilenlerin sayısının son 15 yılda üç katına çıkarak 35 milyona ulaştığını ortaya koydu. IDMC, bu durumu ele alan "Afrika'da Ülke İçinde Yerinden Edilme: Eğilimlere ve Gelişmelere Genel Bakış (2009-2023)" başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Çatışmalar ve Doğal Afetler Öne Çıkıyor

Raporda, Afrika'daki artan yerinden edilme vakalarının çoğunun, çatışma ve şiddet olayları ile ilişkili olduğu vurgulandı. Çatışmaların yanı sıra, doğal afetlerden kaçarak yerinden edilenlerin sayısının da hızla arttığı belirtildi.

Yerinden edilmiş kişilerin 32,5 milyonunun çatışma ve şiddet nedeniyle bu duruma maruz kaldığı ifade edilen raporda, bu gruptaki insanların %80'inin Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya, Somali ve Sudan ülkelerinden olduğu dikkat çekildi.

Afetler ve Yerinden Edilmeler

Öte yandan, rapora göre, afetler nedeniyle ülke içinde ve dışında yerinden edilme vakalarının sel ve kuraklık gibi olaylarla birlikte yaklaşık 6 kat artarak, 2009’da 1,1 milyon olan sayının 2023’te 6,3 milyona ulaştığı belirtildi.

Bu alarm verici durum, küresel ölçekte yerinden edilme vakalarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Afrika'daki bu trend, acil müdahale ve uluslararası destek çağrısını da beraberinde getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.