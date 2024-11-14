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Afrika Kalkınma Bankası'ndan Nijerya'ya 134 Milyon Dolarlık Destek

Nijerya, tarımsal üretimi artırmak için Afrika Kalkınma Bankasından 134 milyon dolar kredi aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:24
Afrika Kalkınma Bankası'ndan Nijerya'ya 134 Milyon Dolarlık Destek

Nijerya, Tarımsal Üretimi Artırmak İçin Kredi Aldı

Nijerya hükümeti, ülkenin tarımsal üretimini artırmak amacıyla Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) 134 milyon dolar kredi aldığını duyurdu. Bu bilgi, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama ile doğrulandı.

Hükümet, Çiftçilere Destek Olacak

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Cross River eyaletinde düzenlenen "Kurak Mevsimde Ulusal Tarım" programında yaptığı konuşmada, kredi ile birlikte tarımsal üretim alanlarında başta tohum ve tahıl sektörleri olmak üzere önemli artışlar beklediklerini belirtti.

Gıda Güvenliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Bakan Kyari, bu fonun, çiftçilere destek sağlayarak üretimi artırmayı ve böylece ulusal gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, hükümetin tüm Nijeryalıların kaliteli ve besleyici gıdalara uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla gıda üretimi konusunda acil durum ilan ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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