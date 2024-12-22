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Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı

MÜSDAV Genç tarafından düzenlenen Afrika Kültür Günü, kültürel mirası kutlamak ve gençler arasında köprüler kurmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:19
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı

Renklerin ve Desenlerin Ahengi: Afrika Kültür Günü

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) gençlik teşkilatı MÜSDAV Genç, "Renklerin ve Desenlerin Ahengi: Afrika Kültür Günü" etkinliğini düzenledi. Etkinlik, dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğrenci topluluklarının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kültürel Alışveriş ve Dayanışma

Bu anlamlı etkinlik, kültürel alışverişi teşvik etmek, gençler arasında gönül köprüleri kurmak ve ümmet olma bilincini pekiştirmek amacıyla hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında, Afrika'nın eşsiz kültürel mirası çeşitli yönleriyle katılımcılara tanıtıldı.

Çeşitli Etkinlikler ve Aktiviteler

Etkinlikte, ülke tanıtım stantları, fotoğraf sergisi, geleneksel kıyafet gösterimi, kültürel yemek tadımları ve ödüllü Kahoot yarışması gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Ayrıca gençlerin yeteneklerini sergileyebileceği "Sahne Sende" adlı gösterim de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

MÜSDAV Genç Başkanı'nın Açıklamaları

MÜSDAV Genç Başkanı Halis Aküzüm, Afrika Kültür Günü'nün farklı kültürler arasında köprüler kurma çabasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, etkinliğin duyarlılığı ve çeşitliliği artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

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