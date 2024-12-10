Afrika Liderlerinden Mahama'ya Tebrik Yağmuru

Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Burkina Faso ve Gabon, Gana'da 7 Aralık'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde kazanan John Dramani Mahama'yı kutladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olarak, Mahama ile telefonda görüşerek zaferinden dolayı tebrik etti. Tinubu, Mahama’nın ikinci kez iktidara gelmesinin, ECOWAS'a daha fazla istikrar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gana halkı adına Mahama’yı tebrik etti. Bio, Gana ve Sierra Leone arasında uzun yıllar süren güçlü ilişkilerin daha da derinleşmesi için işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Mahama’yı ve Gana halkını başarılı bir seçim gerçekleştirdikleri için kutlayarak, seçilmesinin Gana halkının ülkenin geleceğine dair güçlü bir güvenini yansıttığını belirtti. Boakai, ortak hedeflerin ilerletilmesi için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Bourkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema da Mahama’ya tebrik mesajı göndererek, iki ülke arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Mahama, 7 Aralık'ta yapılan seçimde, seçmenlerin %56,55’inin oyunu alarak tekrar cumhurbaşkanı oldu. Görevine 7 Ocak 2025 tarihinde, mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo’dan devralacak.

66 yaşındaki Mahama, 2008 yılında devlet başkan yardımcılığına seçilmiş olup, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in vefatının ardından cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti. 2012’de yapılan seçimleri kazanarak yeniden göreve gelmiş, ancak 2016 ve 2020 yıllarında mevcut Cumhurbaşkanı Akufo-Addo’ya karşı kaybetmişti.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip olan Gana'da, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, cumhurbaşkanlığı için toplamda 12 aday yarışmıştır.