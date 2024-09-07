Afrika'nın Batısında Sel Felaketi: Yaklaşık 1 Milyon Göç Ettİ

Afrika'nın Batısındaki Sel Felaketi

Afrika'nın batısında özellikle Mali, Nijerya ve Nijer bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, yaklaşık 1 milyon insanı evlerini terk etmeye zorladı.

Uluslararası Kuruluşların Uyarıları

Uluslararası kuruluş Save The Children (Çocukları Kurtarın) yaptığı açıklamada, bu doğal afetin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Çocuklar ve Aileler Üzerindeki Etkiler

Açıklamada, meydana gelen sel felaketi nedeniyle yüz binlerce çocuğun olumsuz etkilendiği ve bu durumun birçok bölgede salgın hastalık riskini artırdığı belirtildi. Ayrıca, gıda sıkıntısının da yaşandığı ifade edildi.

Can Kaybı ve Göç

Afrika'nın bu bölgelerinde, son raporlara göre sel felaketi sonucu 460'tan fazla insan hayatını kaybetti. Mali, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi ülkelerin birçoğunda, şiddetli yağışlar ciddi can kayıplarına sebep oldu ve on binlerce kişi evlerini terk etmek durumunda kaldı.